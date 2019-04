Nando Dalla Chiesa e Paolo Borrometi aderiscono all'iniziativa

Continua la petizione on line e, in parallelo, l’organizzazione della manifestazione di piazza prevista per l’1 maggio a Parabita.

Una mobilitazione dal basso, all’indomani del ritiro della candidatura a sindaco di Marco Cataldo, minacciato insieme ai tre commissari (il Comune, ricordiamo, era stato commissariato per mafia).

• Potrete aderire all’appello firmando la petizione anche su change.org : http://chng.it/HkpNgFS5rP

• O inviare una mail per info e comunicazioni sulla giornata dell’1 maggio a: 1maggiocontrolamafia@gmail.com

• O recarvi presso la sede di Civiva, in via Zanardelli 64 a Lecce, aperta tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20.

• Presso la sede di Civica inoltre, si potranno ricevere informazioni sul pullman con cui raggiungere Parabita la mattina dell’1 maggio

PRIMI FIRMATARI:

GIUSEPPE FORNARI, avvocato coordinatore di Civica-Lecce

NICO BARLETTI, architetto coordinatore di Civica-Lecce

FABIANA PACELLA, giornalista minacciata dalla mafia

DONATO METALLO, sindaco di Racale (Le)

ROSANNA SARACINO, avvocato candidata sindaco di Mesagne (Br)

BEPPE GIULIETTI, presidente nazionale della Federazione della Stampa Italiana

TERESA BELLANOVA, senatrice

CARLO SALVEMINI, sindaco uscente di Lecce

ALESSANDRO DELLI NOCI, ingegnere vicesindaco uscente di Lecce

ANTONIO ROTUNDO, già deputato

GIANFRANCO GALLUCCIO, rappresentante sindacale Cisl Regione Puglia

DARIO STEFANO, senatore vicepresidente gruppo PD al Senato

ANNA CAPUTO, presidente ARCI Lecce

STEFANO MINERVA, presidente provincia di Lecce

MARCELLO ROLLI, sindaco di Leverano (Le)

VINCENZO FISCHETTI, presidente associazione Humanfirst

CLAUDIO PALADINI, sindaco di Veglie (Le)

BEPI MARTELLOTTA, presidente assostampa Puglia

RAFFAELE LORUSSO, segretario nazionale FNSI

PAOLO BORROMETI, giornalista sotto scorta minacciato dalla mafia

PIERO RICCI, presidente Odg Puglia

LEONARDO PALMISANO, scrittore

ASSOCIAZIONE LEALI DELLE NOTIZIE di Ronchi dei Legionari (Gorizia)

COMUNE DI GUAGNANO

ASSOCIAZIONE DIRITTI A SUD

ELISA MARINCOLA, portavoce articolo 21

STEFANO CORRADINO, direttore articolo 21

NANDO DALLA CHIESA, docente di Sociologia della criminalità organizzata all'Università degli Studi di Milano e Presidente onorario di Libera.

VALENTINA FRAGASSI, segretario generale Cgil Lecce

CONVERSAZIONI SUL FUTURO, festival

CORRIERE DI PUGLIA E LUCANIA col direttore Antonio Peragine

STEFANIA MANDURINO

COSIMO SORINO, SIAP (sindacato polizia di Stato) Brindisi