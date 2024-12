Scadenza del Bando il 18 febbraio 2025 alle ore 14:00

Approvati i programmi "Leonia 2024" e "Isidora 2024", che coinvolgeranno 65 Comuni pugliesi e la sede Anci Puglia di Bari. Posti riservati ai giovani con minori opportunità e bassa scolarità. Scadenza del Bando il 18 febbraio 2025 alle ore 14:00



Con il Decreto di finanziamento dei programmi d’intervento di Servizio Civile Universale, il Dipartimento per le Politiche Giovanili ha ammesso i programmi/progetti presentati da Anci Puglia in coprogettazione con altre aggregazioni di Comuni pugliesi.

I programmi approvati, "Leonia 2024: le città sostenibili" e "Isidora 2024: le città inclusive", si articolano in 6 progetti nei settori sociale, ambientale e culturale. Complessivamente, nella coprogettazione saranno coinvolti 487 giovani operatori volontari, di cui 233 nei Comuni della rete SCU di Anci Puglia. Particolare attenzione è riservata ai giovani con minori opportunità (GMO), come ragazze e ragazzi con bassa scolarità, per i quali sono previsti posti dedicati.

A breve, sul sito di Anci Puglia e sui siti istituzionali dei Comuni coinvolti, saranno disponibili le informazioni dettagliate sui progetti, l’elenco delle sedi comunali e il numero di posti disponibili, come indicato nel Bando volontari appena pubblicato sul sito del Dipartimento e disponibile al seguente link:

https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2024/12/bando-ordinario-2024/.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 14:00 del 18 febbraio 2025.

"La conferma dell’impegno di Anci Puglia nel Servizio Civile Universale rappresenta un’opportunità straordinaria per i giovani, offrendo loro la possibilità di vivere un’esperienza di cittadinanza attiva al servizio del bene comune e della propria comunità. – ha dichiarato la Presidente Fiorenza Pascazio –. Operare all’interno di un ente locale è un’esperienza edificante che consente ai volontari di acquisire competenze preziose, conoscere da vicino il funzionamento delle istituzioni e contribuire concretamente allo sviluppo del proprio territorio, promuovendo i valori della solidarietà e della partecipazione sociale. Siamo orgogliosi di offrire a tanti giovani questa occasione di crescita personale e professionale anche per il 2025."