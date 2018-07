Abaterusso: "Una mozione per mettere in campo misure straordinarie e sostenere il comparto agricolo pugliese"

Si fa sul serio sul fronte della battaglia xylella, anche all'interno della stessa maggioranza in Regione Puglia. "È giunto il momento di mettere le cose in chiaro – afferma il consigliere Ernesto Abaterusso – e di dire da che parte si intende stare. Noi di Art.1-Mdp/Leu siamo al fianco degli agricoltori e ci batteremo per metterli in condizione di fronteggiare l’emergenza e avere una maggiore certezza nel futuro. Il Governo regionale stia dalla stessa parte e attivi tutti gli strumenti utili a sostenere un settore cruciale della nostra economia, oggi purtroppo in ginocchio, e tutelare al contempo paesaggio, ambiente e produzione agricola". E' un preciso messaggio indirizzato a Michele Emiliano e alle politiche fin qui "timide" in tema di agricoltura ma soprattutto di xylella e di danni inerenti a tutto il comparto olivicolo. "Le risorse ci sono - continua il consigliere regionale - e devono essere impegnate per affrontare questa emergenza Il settore sta soffocando e con esso centinaia di famiglie e di piccoli proprietari terrieri che da soli rappresentano l’80% della superficie agricola salentina. A loro occorre dare una risposta seria e puntuale".

Abaterusso ha chiesto, formalmente, alla Giunta regionale, tramite una mozione depositata ieri a Bari, una reale, concreta e fattibile soluzione al dramma della Xylella. "Di fronte alla crisi che sta investendo il comparto olivicolo pugliese – dice - e che sta assumendo dimensioni sempre più gravi e allarmanti, è necessario intervenire tempestivamente con misure straordinarie per evitare il collasso di uno dei settori cruciali della nostra economia regionale". In buona sostanza, non si scherza più.

La mozione è incentrata sulla necessità di una strategia integrata regionale per il superamento della crisi e per la ripresa degli investimenti per lo sviluppo economico e sociale dei territori interessati. L’utilizzo delle misure non ancora avviate del PSR 2014-2020 con obiettivi specifici volti a sostenere i territori colpiti dalla batteriosi e, nell’immediato, l’invio alla Commissione di un programma di interventi a favore del riconoscimento delle perdite finanziarie subite dalle imprese, a valere sul regolamento (UE) N.1040/2002, articolo 2 lettera d), al fine di garantire l’erogazione degli indennizzi ai piccoli produttori delle aree infette del sud Salento e degli olivicoltori delle nuove zone cuscinetto per gli obblighi imposi per la lotta al vettore. Con riferimento al POR Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) l’impegno a predisporre un piano integrato di utilizzo delle risorse dei diversi Obiettivi Tematici del POR per conseguire i seguenti obiettivi, con la regia degli Enti Locali e lo sviluppo di idonee forme di partenariato pubblico-privato. La costituzionale di una apposita "Struttura di Integrazione" presso la Presidenza della Giunta Regionale – secondo quanto consentito dal DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approvi l’Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo MAIA per il coordinamento tra l’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020 e l’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 e di tutte le strutture amministrative preposte all’attuazione delle Misure del PSR e delle Azioni del POR che sarà necessario attivare per concorrere al Piano strategico per il rilancio dell’economia nei territori colpiti da Xylella, a livello regionale, e per monitorare la predisposizione e l’attuazione dei Patti territoriali per l’economia nelle zone rurali, a livello territoriale.