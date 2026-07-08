In partenza nella stagione quattro collegamenti serviti esclusivamente da Wizz Air: una nuova rotta da Bari a Skopje

Wizz Air, seconda compagnia per quota di mercato in Italia e scelta preferita da oltre 21 milioni di passeggeri nel 2025, ha annunciato oggi il più ampio operativo estivo mai programmato dagli scali di Bari e Brindisi. La novità è stata presentata questa mattina nel corso di un incontro con i media organizzato nel capoluogo pugliese insieme ad Aeroporti di Puglia, società di gestione dei due aeroporti, a conferma del percorso di crescita del vettore nel Paese e del rafforzamento della propria presenza nella Regione.

La Summer Season 2026, in particolare, segna un’ulteriore tappa nel percorso di crescita di Wizz Air in Puglia, dove la compagnia continua a rafforzare in modo significativo la propria presenza sugli aeroporti di Bari e Brindisi. Per la stagione più calda saranno infatti messi in vendita oltre 905 mila posti da e verso le due città – con un incremento della capacità del 15% rispetto all’estate 2025 da Bari e una programmazione estiva assolutamente inedita per Brindisi – e saranno operati in totale 14 collegamenti internazionali verso 7 Paesi, con 69 frequenze settimanali complessive (60 su Bari e 9 su Brindisi) a conferma del ruolo sempre più centrale della Regione nella rete internazionale della compagnia.

Presente in Puglia dal 2010, il vettore ha progressivamente ampliato la propria offerta contribuendo di anno in anno alla crescita della connettività del territorio e allo sviluppo dei flussi turistici da e verso la Regione. In un arco di tempo di poco meno di 16 anni Wizz Air ha trasportato un totale di 7,8 milioni di passeggeri alla scoperta dell’Europa e, viceversa, delle meraviglie pugliesi, guardando ora al 2026 con una capacità prevista superiore a 1,3 milioni di posti sui due scali, a consolidamento del proprio investimento sul mercato locale.

In particolare, all’Aeroporto Internazionale di Bari-Karol Wojtyla, dove la compagnia ha avviato le operazioni il 28 marzo 2010 con il primo volo in partenza per Praga e dove oggi si conferma secondo vettore con una quota di mercato del 12,1%, Wizz Air opererà nell’estate 2026 11 rotte internazionali verso 7 Paesi europei. L’offerta estiva sarà supportata da oltre 797 mila posti disponibili, in crescita di oltre 107 mila posti (+15%) rispetto alla precedente stagione estiva.

Le 11 rotte estive disponibili con Wizz da Bari sono pensate per offrire ai passeggeri del capoluogo un network internazionale ampio e diversificato, che apre le porte ad alcune delle destinazioni più dinamiche e sorprendenti d’Europa e del Mediterraneo. Ogni collegamento racconta un’esperienza diversa: dall’energia di Tirana e Sofia al fascino elegante e monumentale di Budapest, fino al ricco patrimonio culturale delle città balcaniche come Skopje, Timisoara, Craiova e Cluj-Napoca, dove storia e contemporaneità convivono in modo autentico e vibrante.

Il network si estende poi verso capitali e città dal carattere distintivo come Varsavia, Bucarest e Breslavia, fino ad arrivare a Erevan, che aggiunge una dimensione più lontana e affascinante all’offerta. Un insieme di destinazioni che non si limita a collegare luoghi, ma che amplia le possibilità di viaggio, tra cultura, gastronomia, intrattenimento e scoperta:

Bari-Skopje, rotta inedita per la stagione estiva 2026, operata ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato, con tariffe da 14,99€;

Bari-Tirana, operata quotidianamente e con fino a due voli al giorno, con tariffe da 14,99€;

Bari-Erevan, con voli ogni lunedì e venerdì, con tariffe da 35,99€;

Bari-Sofia, ogni lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica, con tariffe da 14,99€;

Bari-Budapest, con un volo al giorno a partire da 24,99€

Bari-Breslavia, il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica, con tariffe da 31,99€;

Bari-Varsavia, ogni martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, con tariffe da 14,99€;

Bari-Bucarest, operata quotidianamente con fino a due voli al giorno, con tariffe da 24,99€

Bari-Cluj Napoca, ogni martedì, giovedì e sabato, con tariffe da 29,99€

Bari-Craiova, il lunedì e venerdì con tariffe da 24,99€

Bari- Timisoara, ogni giovedì e domenica, con tariffe da 39,99€

Dall’avvio delle operazioni, grazie al legame con Aeroporti di Puglia, Wizz Air ha trasportato oltre 7,3 milioni di passeggeri da e per Bari, prevedendo per il solo 2026 una capacità complessiva di 1,2 milioni di posti, in crescita del 14% (+147,4 mila) rispetto allo scorso anno.

Anche all’Aeroporto del Salento di Brindisi, dove Wizz Air è presente dal 12 ottobre 2020 quando venne operato il primo collegamento internazionale verso Praga, la compagnia continua a rafforzare la propria presenza offrendo per la prima volta in questa stagione estiva 2026 un totale di 3 rotte verso 2 Paesi – tutte e tre inedite e servite unicamente da Wizz Air – e una capacità complessiva di oltre 108 mila posti:

Brindisi-Katowice, operata ogni mercoledì e domenica, con tariffe da 19,99€;

Brindisi-Varsavia, con voli ogni martedì, giovedì e sabato, con tariffe da 19,99€;

Brindisi-Bucarest, ogni lunedì e venerdì, con tariffe da 14,99€;

Dall’inizio delle operazioni Wizz Air ha trasportato un totale di 500 mila passeggeri da e per Brindisi e, per l’intero anno 2026, metterà a disposizione una capacità di 145 mila posti, in crescita del 2.836% rispetto al 2025 (+139 mila posti), contribuendo a rafforzare la connettività della destinazione e i collegamenti tra la Puglia e alcune delle città più amate in Europa.

"Continuiamo a guardare con grande convinzione al potenziale della Puglia e al ruolo centrale che gli aeroporti di Bari e Brindisi svolgono come porte d’accesso strategiche verso l’Europa. La nostra programmazione estiva 2026, la più ampia mai realizzata sui due scali su cui operiamo rispettivamente dal 2010 e dal 2020, segna un ulteriore passo avanti nel consolidamento della nostra presenza nella Regione e nel rafforzamento della connettività internazionale, in linea con una domanda in continua evoluzione. Questo risultato è anche frutto della collaborazione solida e costruttiva con Aeroporti di Puglia, che ringraziamo per la fiducia e per un percorso condiviso che si rafforza stagione dopo stagione. Una sinergia fondamentale per continuare a sviluppare nuove opportunità di collegamento e contribuire concretamente alla crescita turistica ed economica del territorio. Let’s WIZZ, Puglia!" ha commentato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager Wizz Air.

"Desidero ringraziare Wizz Air che, da oltre quindici anni, continua a credere nel potenziale della Puglia e a investire con convinzione nel nostro territorio, ha dichiarato Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia. In questo lungo comune percorso di crescita, la compagnia ha saputo riconoscere nella nostra regione un naturale punto di connessione tra Europa e aree balcaniche e caucasiche. Non posso che essere felice del successo che Wizz Air, accogliendo una nostra sollecitazione, sta riscuotendo sull’aeroporto del Salento di Brindisi che collega ora con tre destinazioni internazionali, a beneficio di una crescita dei flussi incoming da mercati turistici ad alto potenziale di crescita.

Tutto il network di destinazioni è storicamente, culturalmente ed economicamente vicino alla Puglia, e la disponibilità di connessioni continue e capillari, frutto di una sinergia sempre più consolidata, crea le migliori condizioni per affrontare e vincere nuove sfide.

Con partnership come questa, Aeroporti di Puglia conferma il proprio impegno nel rafforzare l’accessibilità del territorio, favorendo sviluppo, crescita e benessere per l’intera comunità regionale. Continuiamo a lavorare per consolidare la destagionalizzazione dei flussi turistici e accrescere la competitività del tessuto economico pugliese.

Un sentito ringraziamento alla Regione Puglia e a tutti gli enti e le comunità coinvolte che, con la loro fiducia, accompagnano il percorso di crescita dei nostri scali e dei nostri territori."

L’investimento di Wizz Air in Puglia si inserisce in un contesto di crescita costante e significativa. Nel 2025 la compagnia ha trasportato oltre 21 milioni di passeggeri in Italia, registrando un incremento dell’8% rispetto all’anno precedente e mantenendo un indice di affidabilità del 99,6%. Con una flotta di 44 aeromobili basati nel Paese quest’anno, la compagnia punta a offrire più di 32 milioni di posti nel 2026 e a rafforzare ulteriormente la propria presenza sul territorio nazionale.

Con 310 rotte verso 33 Paesi, 26 aeroporti serviti e 7 basi operative – Catania, Milano Malpensa, Napoli, Palermo, Roma Fiumicino, Torino e Venezia – Wizz Air è oggi la seconda compagnia aerea nel Paese con una quota di mercato del 12%.