Diverse date per i festeggiamenti dei 100 anni dell'Aeronautica

Tornano le Frecce Tricolori in Puglia per i 100 anni dell'Aeronautica Militare: lo ha annunciato la stessa Aeronautica sui social: «Per festeggiare i 100 anni, la Pan sarà presente con almeno un evento: air show o sorvolo, in tutte le regioni italiane». E per quanto riguarda la Puglia saranno Bari e Taranto le città interessate da due sorvoli, il 25 agosto a Bari e il 21 settembre a Taranto. Il 27 agosto invece a Giovinazzo lo spettacolo completo sul lungomare. Il 23 giugno il sorvolo toccherà anche Potenza.