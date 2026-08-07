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Data: 28/08/2026 - Ora: 09:28
Categoria: Cultura
XXII domenica del tempo ordinario 30 agosto
Gesù saggiamente anticipa, parlando con i Suoi, il dolore che presto vivrà nella Sua Passione, per poi risorgere al terzo giorno,
meritando per questo il rimprovero di Pietro "Non sia mai! Signore, ciò non ti accadrà mai!"
E Gesù intimerà all’Apostolo: "Va’ dietro di me, Satana! Tu pensi secondo gli uomini, non secondo Dio!"
Nessuno di noi, apostoli compresi, esprime la volontà di Dio, se segue il criterio umano. Il Nazareno trae spunto dall’intervento
di Pietro per insegnare ai Suoi: "Mi seguirà chi sarà capace di rinnegare se stesso, abbracciando la sua croce. Chi perderà la
propria vita per causa mia, la troverà. A che giova guadagnare il mondo intero se perdiamo la nostra vita? Che cosa potremo
dare in suo cambio?" Quando il Figlio di Dio tornerà al mondo per il giudizio finale allora darà a ciascuno secondo le sue
azioni.
Ci aiuta a comprendere il nostro tempo l’Apostolo San Paolo che, in una lettera a Timoteo, dice "Arriverà il tempo - ed è il
nostro – in cui si dimenticherà la Parola vera – del Signore – per andare dietro a "favole" – invenzioni umane inconsistenti –
capaci di farci perdere la vita eterna: gloria di Dio, meritataci da Gesù sulla Croce."
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Il Mercatino del Gusto a Maglie fino al 7 agosto
di Maria Nocera
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