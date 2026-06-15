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Data: 18/06/2026 - Ora: 11:52
Categoria: Cultura
XII domenica del tempo ordinario 21 giugno
Se ci analizziamo nel profondo, infatti, troviamo il nostro cuore incapace di fiducia, di Amore fraterno, a causa della costante
preoccupazione che ci invade continuamente, non solo per la cronaca quotidiana, ma anche e soprattutto per gli eventi che ci si
parano innanzi e per coloro che accompagnano i nostri giorni e con i quali comunichiamo: "Che cosa vorrà da me?...E’ leale?"
ci domandiamo. La violenza è la costante condizione di malessere che colpisce piccoli e grandi inermi.
Gesù alla folla dei suoi tempi offre un messaggio assai significativo anche per noi tutti oggi "Non abbiate paura di chi è in
grado di uccidere il vostro corpo, ma di coloro che, strisciando come serpenti, si insinuano nella qualità della vostra vita e
possono distruggere non solo il tempo della vostra esistenza terrena ma anche la eternità che vi è promessa dal Vangelo".
Il limite grande dei nostri giorni è la chiusura nostra nel "presente", nel quotidiano, nel qui e oggi...Noi guardiamo all’esubero
del circoscritto come fosse un’evenienza lontana, possibile, ma non certa, nei confronti della quale non sfoderiamo le armi
della prudenza, dell’attenzione, della stessa preghiera per salvarla, come invece ci affatichiamo, notte e giorno, per
salvaguardare il luogo in cui abitiamo e il presente che ci ospita. Questa scelta denuncia la nostra mancanza di fede che
dobbiamo, se vogliamo "vivere" oltre il povero, breve presente, colmare con una costante relazione con il Padre, che ci ha
creati, con Gesù che ci ha redenti e con lo Spirito Santo-Carità: l’Amore che continua a ricrearci con l’attenzione al povero, con
la sana amicizia, con i Sacramenti e con la preghiera profonda, fedele, filiale.
Autore: Mariagrazia Camassa
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