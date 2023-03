Turismo slow in Salento e in Puglia

FlixBus e l’Associazione Europea delle Vie Francigene rinnovano l’accordo per consentire a chi percorrerà il cammino più antico d’Europa, che attraversa anche la Puglia, di accedere al servizio di FlixBus a condizioni agevolate, per raggiungere la tappa di partenza, spostarsi fra tappe diverse o tornare a casa alla fine del pellegrinaggio, anche con la propria bici.

Sono 14 le tappe della Via Francigena raggiungibili con FlixBus in Puglia, e fra queste vi è anche Lecce. Mettendo a disposizione riduzioni per chi percorre il cammino, FlixBus consentirà di arrivare sul territorio con più facilità, contribuendo a incentivare la scoperta di città note, ma anche meno note, secondo una prospettiva sostenibile.

Sempre più giovani scoprono il territorio a passo lento: vincente l’alleanza fra cammini e mezzi collettivi

FlixBus e l’Associazione Europea delle Vie Francigene rinnovano l’accordo per incentivare forme di viaggio virtuose lungo la costa e nell’entroterra

Grazie all’accordo, chi percorre la Via Francigena, il cammino più antico d’Europa che collega Santa Maria di Leuca a Canterbury, potrà accedere al servizio FlixBus a condizioni agevolate per raggiungere la propria tappa di partenza, spostarsi fra tappe diverse o tornare a casa alla fine del pellegrinaggio, sfruttando le intersezioni fra la rete FlixBus e la Via in varie regioni, tra cui la Puglia, anche con la bici.

Delle circa 30 tappe italiane del cammino raggiungibili con FlixBus, ben 14 si trovano in Puglia, e fra queste vi è anche Lecce. Mettendo a disposizione riduzioni per i pellegrini e le pellegrine della Via Francigena, FlixBus consentirà loro di raggiungere la città con facilità al terminal di Piazza Carmelo Bene. Maggiori dettagli sull’ubicazione della fermata sono disponibili qui.

Una volta raggiunta in autobus Andria, ci si potrà quindi incamminare a piedi lungo la Via Francigena, intraprendendo diversi itinerari possibili in base alla direzione scelta:

Procedendo verso sud, si potrà camminare fino a Santa Maria di Leuca, ultima tappa della Via Francigena, attraversando il borgo di Martano e arrivando successivamente a Otranto, per poi costeggiare l’ultimo tratto di Adriatico passando per la frazione di Vignacastrisi, frazione di Ortelle, e Tricase.

Procedendo verso nord, sempre lungo il litorale, si potrà arrivare fino a Manfredonia attraversando, fra le altre, Brindisi, Torre Canne, Savelletri, Monopoli, Polignano a Mare, Bari, Molfetta, Bisceglie, Trani e Barletta. Da Manfredonia, si potrà poi proseguire verso Roma, passando per località come Monte Sant’Angelo, San Giovanni Rotondo, San Severo e i borghi di Lucera, Troia e Celle San Vito.

Così, FlixBus e l’Associazione intendono contribuire a incoraggiare la scoperta del territorio salentino e pugliese secondo una prospettiva slow, veicolando nuovi flussi turistici non solo verso le aree già note al grande pubblico, ma anche quelle meno conosciute dell’entroterra, come i borghi di Martano e Vignacastrisi, con una particolare attenzione agli aspetti naturalistici e paesaggistici, oltre che culturali.

In generale, con il rinnovo dell’accordo le due realtà mirano a incentivare forme di viaggio virtuose sulla base di obiettivi comuni: valorizzare itinerari inediti, con la possibilità di creare un indotto positivo per le economie locali, disincentivare l’uso dell’auto, a beneficio dell’ambiente; creare un ponte fra istanze diverse, esaltando la dimensione esperienziale e conviviale del viaggio.

Il rinnovo della collaborazione muove inoltre da un dato rilevante: nel 2022, l’Associazione ha registrato un aumento delle persone di età fra i 25 e i 34 anni che hanno intrapreso il cammino, arrivando da oltre 40 Paesi[1]. Questo segmento costituisce il 22% del campione esaminato, rappresentando il gruppo più numeroso. Il dato conferma l’interesse dei giovani per forme di viaggio a ridotto impatto ambientale già emerso dall’indagine Il Viaggiatore Green, finanziata da FlixBus: secondo lo studio, fra le altre cose, il 21% dei Millennials e il 23% della Generazione Z predilige l’autobus per spostarsi sul lungo raggio[2].

Inoltre, la scelta di rilanciare l’accordo in inverno riflette la volontà di contribuire a destagionalizzare il turismo, veicolando nuovi flussi sul territorio con la possibilità di un indotto anche in bassa stagione.

Il Politecnico di Milano: turismo open air in crescita in Italia

Un altro indicatore che ha spinto FlixBus e l’Associazione a consolidare la collaborazione riguarda la crescita del turismo open air in Italia, recentemente messa in luce dallo studio dall’Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano, realizzato con il supporto di Club del Sole. Fra le altre cose, la ricerca ha fatto emergere il desiderio, fra le persone, di autenticità e contatto con il territorio, mettendo in luce «un completo allineamento tra le esigenze del più ampio mercato turistico e il filone dei viaggi all’aria aperta».

Tale conclusione sancisce in via definitiva l’opportunità di un’alleanza fra le diverse realtà del settore dei viaggi, nell’ottica di un suo progressivo rilancio in chiave immersiva e slow.

Come funziona la convenzione

Per poter usufruire della convenzione basta essere in possesso della credenziale della Via Francigena, il documento ufficiale che attesta, attraverso i timbri, il passaggio nelle diverse tappe del cammino. Seguendo la procedura indicata sul sito dell’Associazione, i pellegrini e le pellegrine possono ottenere, in pochi passaggi, gli sconti a loro dedicati per prenotazioni tramite l’app FlixBus gratuita.