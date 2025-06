I Comuni pugliesi si uniscono nel dolore, nella memoria e nella riconoscenza per il sacrificio di un servitore dello Stato.

ANCI Puglia esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa del brigadiere capo Carlo Legrottaglie, originario di Ostuni e in servizio presso la Compagnia di Francavilla Fontana, ucciso mentre svolgeva il proprio dovere.

A nome dei Sindaci della regione, ANCI Puglia si stringe con commozione e rispetto attorno alla

famiglia del militare, all’Arma dei Carabinieri, al Sindaco e alla comunità di Ostuni, profondamente colpiti da questo grave lutto.

La notizia è resa ancor più dolorosa dal fatto che, per il brigadiere Legrottaglie, quello di oggi

sarebbe stato praticamente l’ultimo giorno di servizio prima del pensionamento, dopo una vita

dedicata all’Arma e alla tutela della collettività.

