Proposta di interventi legislativi sulla gratuità delle cure delle patologie genitali femminili per donne con disagio economico

Venerdì 22 marzo, alle ore 15.30, presso l’ex Convitto Palmieri a Lecce, si terrà il convegno "La Salute delle donne: in ricchezza e in povertà?" organizzato dalla Uil di Lecce e Coordinamento provinciale Uil Pari Opportunità, con il patrocinio di Comune di Lecce e Provincia di Lecce, Ordine dei medici di Lecce, Ordine degli Psicologi della Puglia e Ordine degli Avvocati di Lecce. Obiettivo del convegno è la presentazione di una proposta di interventi legislativi sulla gratuità delle cure delle patologie genitali femminili per donne con disagio economico. Sono stati invitati a partecipare tutti i parlamentari eletti in Puglia, le Istituzioni locali e i rappresentanti degli Ordini professionali.

I lavori si apriranno alle 15.30 con i saluti del Coordinatore territoriale UIL Lecce Mauro Fioretti, del Sindaco di Lecce Carlo Salvemini, del Vicepresidente della Provincia di Lecce Antonio Leo, della Consigliera di Parità della Provincia di Lecce Antonella Pappadà, della Coordinatrice della Commissione PO. dell’Ordine dei Medici di Lecce Daniela Fusco e del Commissario straordinario dell’Ordine degli Psicologi della Puglia Giuseppe Luigi Palma.

A introdurre il tema e presentare la proposta della Uil di Lecce in favore delle donne con disagio economico sarà Lucia Orlando, responsabile del Coordinamento provinciale UIL P.O. e Politiche di Genere. Seguiranno gli interventi di: Catiuscia Quarta, avvocato civilista del Foro di Lecce con competenze in materia di famiglia e tutela delle persone fragili; Anna Chiara Coluccia, dirigente medico Ginecologia ed Ostetricia presso Pia Fondazione "Cardinale G. Panico" di Tricase; Azzurra Carrozzo, psicologa sessuologa presso il CePSS – Centro pugliese di Sessuologia; Licia Zippo, fisioterapista specializzata in riabilitazione del pavimento pelvico; Maria Luisa Serrano, avvocato giuslavorista del Foro di Lecce e presidente del Comitato per le Pari opportunità degli avvocati di Lecce; Gianni Ricci, Segretario generale della Uil di Puglia. Dopo la consegna della proposta, sono previsti gli interventi dei parlamentari presenti e dell’assessore alla Salute della Regione Puglia, Rocco Palese.

Concluderà i lavori Sonia Ostrica, responsabile del Coordinamento P.O. e Politiche di genere della UIL nazionale.

"Gli stereotipi, il divario di genere, il divario di retribuzione e di pensione tra uomini e donne e la carenza dei servizi pubblici, sono solo alcune delle cause profonde della povertà e dell’esclusione sociale in cui cadono le donne. E proprio partendo da queste considerazioni e dalle tante testimonianze che abbiamo raccolto nel tempo da parte di donne economicamente fragili, spesso madri sole disoccupate o con lavori precari, abbiamo pensato che fosse necessario intervenire su una problematica importante che riguarda le infezioni da patologie dell’apparato genitale, femminile di cui soffre circa il 36% delle donne, e delle quali si parla poco o niente", sottolineano il Coordinatore territoriale UIL Lecce Mauro Fioretti e la responsabile del Coordinamento P.O. della Uil di Lecce Lucia Orlando. "Riteniamo fondamentale – aggiungono - che i vari attori coinvolti nella cura delle persone, a partire da quelli pubblici, si impegnino verso un obiettivo comune che è quello di garantire il benessere delle cittadine e cittadini, al fine di ridurne le disuguaglianze".

L’ingresso è libero e la cittadinanza tutta è invitata a partecipare. Il convegno è accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Lecce e riconosce 2 crediti formativi.

Per informazioni, contattare la Segreteria Organizzativa UIL Lecce: csplecce@uil.it