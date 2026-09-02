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Data: 03/09/2026 - Ora: 12:14
Categoria: Politica
La crisi climatica è in atto
Il caldo è ancora molto alto in Puglia come in tutto il Sud, Il tema della riapertura delle scuole si fa insistente nel dibattito pubblico. Nei giorni scorsi il sindaco di Gallipoli, Flavio Fasano che ha proposto di posticipare l'apertura delle scuole. «La maggior parte delle strutture non dispone ancora di impianti di climatizzazione o ventilazione strutturale adeguati a fronteggiare temperature estreme» scrive il sindaco. Da qui la richiesta all’Ufficio scolastico di verificare la possibilità di un «temporaneo posticipo dell’avvio delle attività didattiche», circoscritto alle giornate eventualmente interessate dal picco dell’ondata di calore.
Qualora questa ipotesi non risultasse praticabile, Fasano propone la convocazione urgente di un tavolo tecnico istituzionale che coinvolga enti locali, autorità sanitarie e rappresentanti del mondo della scuola. Sul tavolo potrebbero finire anche soluzioni organizzative meno drastiche rispetto al rinvio delle lezioni tra cui la rimodulazione degli orari di ingresso e di uscita e altre misure flessibili da concordare.
Il cambiamento climatico è un tema di cui bisogna tener presente da qui in poi e adeguare le varie attività a seconda delle condizioni climatiche in essere.La crisi climatica non è un’emergenza futura: è già dentro la nostra vita, e bisogna farne i conti.
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