Ospite d'onore Daniel Pennac

Si è svolto ieri a Leuca, sul piazzale della Basilica S. Maria De Finibus Terrae, così come previsto dal Protocollo firmato con Anci Puglia, la Consegna della Bandiera "Città della Pace" agli amministratori dei 24 Comuni Pugliesi che hanno recepito il documento sottoscritto tra La Fondazione Pce "Terre del Capo di Leuca – De Finibus Terrae e Associazione nazionale Comuni Italiani Puglia nel 2019.

I comuni

I 24 comuni chehanno ricevuto il vessillo, presenti con i primi cittadini e altri amministratori, saranno: Alessano, Andrano, Aradeo, Calimera, Castrignano del Capo, Castro, Corigliano d’Otranto, Corsano, Gallipoli, Lecce, Matino, Melpignano, Morciano di Leuca, Nardò, Otranto, Porto Cesareo, Salve, San Pancrazio Salentino, Santa Cesarea Terme, Taranto, Taviano, Tricase, Ugento e Veglie.

Presente Sua Ecc. Mons. Vito Angiuli, Vescovo di Ugento – Santa Maria di Leuca; di Don Stefano Ancora, Presidente del Pce "Terre del Capo di Leuca – De Finibus Terrae"; di Don Gionatan De Marco, Direttore del Pce "Terre del Capo di Leuca – De Finibus Terrae" e di Domenico Vitto, Presidente Anzi Puglia.

Ospite d'onore l’autore francese Daniel Pennac.

Daniel Pennac, nato a Casablanca nel 1944, già insegnante di lettere in un liceo parigino, dopo un’infanzia vissuta in giro per il mondo, tra l’Africa, l’Europa e l’Asia, si è definitivamente stabilito a Parigi. Prolifico scrittore, ha pubblicato molti libri con Feltrinelli, premiato con diversi riconoscimenti letterari anche internazionali.

La bandiera come simbolo

La Bandiera "Città della Pace" è segno di un impegno costante delle amministrazioni comunali e delle città aderenti a promuovere e vivere l’etica della convivialità e della legalità. Esponendola nelle residenze municipali, questo vessillo ricorderà l’impegno a promuovere durante l’anno dei momenti di partecipazione e di riflessione, soprattutto delle giovani generazioni sui temi della giustizia, della pace e della salvaguardia del creato, temi generatori dell’evento internazionale di "Carta di Leuca" di cui l’evento del prossimo 23 giugno si propone come preludio.

Il tema della Carta di Leuca 2021

"Carta di Leuca" che per il 2021 avrà come tema: "Mediterraneo e pandemia: curare gli sguardi per un nuovo respiro di pace", è un laboratorio permanente, interculturale e interreligioso, dei giovani che vivono nelle diverse sponde del Mediterraneo e che si impegnano vicendevolmente nella costruzione di un futuro migliore, avendo a cuore la custodia del Creato, la centralità della persona e la costruzione di percorsi di convivialità, nel rispetto delle differenze. Dal 2016, nel cuore dell’estate, "Carta di Leuca" diventa un meeting internazionale che, attraverso esperienze di volontariato e cammini lungo le antiche vie, si propone come grande occasione per sollecitare un maggiore impegno di tutti verso la Pace.