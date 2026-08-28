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Data: 02/09/2026 - Ora: 12:22
Categoria: Politica
Giunta regionale costituisce tavolo scientifico
È stato costituito dalla giunta regionale il Tavolo tecnico-scientifico paritetico permanente per la tutela e la gestione sostenibile del riccio di mare (paracentotrus lividus). Il provvedimento adottato oggi dall’esecutivo del presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, scaturisce dalla legge approvata dal Consiglio regionale il 30 giugno scorso. La norma oltre alla proroga del fermo biologico fino al 30 giugno 2029 prevedeva anche l’istituzione di un sistema permanente di monitoraggio scientifico e la creazione di un Tavolo tecnico-scientifico come quello approvato oggi dalla giunta. Ne faranno parte: l’assessore regionale all’Agricoltura, che lo presiede, il dirigente della struttura regionale competente in materia di pesca, rappresentanti della Direzioni marittime della Puglia della Capitaneria di Porto, associazioni di categoria e sindacali, enti scientifici pubblici, pescatori professionisti e l’Arpa Puglia.
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