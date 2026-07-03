Secondo i dati del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), i prodotti alimentari rappresentano circa il 30% delle esportazioni pugliesi



La provincia di Bari-BAT si conferma il principale motore dell'export pugliese. Secondo gli ultimi dati disponibili, nel 2025 le esportazioni della Puglia hanno raggiunto il valore di 9,9 miliardi di euro, registrando un incremento del 2,6% rispetto all'anno precedente. La regione rappresenta circa l'1,5% dell'export nazionale, collocandosi al tredicesimo posto tra le regioni italiane per valore delle esportazioni.

In questo scenario, il territorio di Bari e della BAT svolge un ruolo determinante: con 5,1 miliardi di euro di merci esportate nel 2025, genera oltre la metà dell'intero export regionale, confermandosi il principale polo economico e produttivo della Puglia sui mercati internazionali.

Particolarmente rilevante il contributo dell'agroalimentare. Secondo i dati del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), i prodotti alimentari rappresentano circa il 30% delle esportazioni pugliesi, evidenziando la centralità del settore nella bilancia commerciale regionale e la crescente domanda internazionale di produzioni di qualità legate al territorio.

"I dati confermano la vocazione delle imprese pugliesi a competere sui mercati esteri e la capacità di performare positivamente anche in una fase caratterizzata da incertezze economiche e geopolitiche - dichiara il presidente di Confagricoltura Bari-BAT, Massimiliano Del Core - Il sistema agroalimentare continua a rappresentare uno dei principali punti di forza della nostra economia. Le produzioni agricole e alimentari esprimono qualità, sicurezza, sostenibilità e identità territoriale, elementi sempre più apprezzati dai consumatori internazionali".

"Il fatto che le filiere agricole ed il sistema agroalimentare delle province di Bari e BAT contribuisca per oltre la metà dell'export regionale – prosegue Del Core – dimostra la vitalità del nostro tessuto imprenditoriale. Occorre continuare a investire in innovazione, logistica, internazionalizzazione e promozione del Made in Italy per consolidare e ampliare la presenza delle nostre imprese sui mercati esteri. L'export non rappresenta soltanto un indicatore economico, ma uno strumento fondamentale per creare valore, occupazione e sviluppo lungo tutta la filiera agroalimentare".

Per Confagricoltura Bari-BAT, il rafforzamento della competitività internazionale delle imprese agricole resta una priorità strategica, anche attraverso il sostegno da parte delle istituzioni regionali e nazionali ai processi di aggregazione, alla digitalizzazione e all'apertura verso nuovi mercati.



