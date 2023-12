Bari e Brindisi sono tra le destinazioni più gettonate



Le ricerche di voli per la fine di questo 2023 sono aumentate del 20% rispetto all?anno passato

Anche quest'anno si conferma la tendenza degli europei a trascorrere la vigilia di Natale e il 25 dicembre in famiglia e ad approfittare delle vacanze di fine anno per viaggiare e scoprire nuove destinazioni. Secondo il potente motore di ricerca di voli e www.jetcost.it, le ricerche di voli per la fine di questo 2023 sono aumentate del 20%, mentre quelle di hotel del 24% rispetto alla fine del 2022. E molti europei che desiderano trascorrere il capodanno e l?inizio del 2024 lontano da casa, lo faranno in Italia, grazie anche al clima non troppo rigido, all'offerta culturale delle città tra musei, mostre e iniziative per le feste, alla ricca gastronomia e agli ottimi alberghi, con prezzi più convenienti rispetto ad altri paesi, tanto da farci diventare il secondo paese più ricercato su Jetcost per l'inizio del 2024 dietro solo alla Spagna e davanti a Portogallo, Francia e Regno Unito.

Jetcost.it analizza regolarmente le ricerche effettuate attraverso il suo sito, in modo da ottenere dati molto affidabili visto che si tratta di ricerche reali e non di sondaggi. I dati che analizzano i risultati delle ricerche di voli dal 26 dicembre 2023 al 4 gennaio 2024, indicano che moltissime europei hanno optato per la Puglia, e in particolare per Bari, che è la nona città più richiesta dai viaggiatori tedeschi e portoghesi, la decima dagli spagnoli, l'11esima dagli olandesi e la 13esima dai britannici.

Oltre a Bari, Brindisi è tra le città più ricercate; è la 12esima scelta per gli olandesi, la 13esima per i francesi e la 15esima per i britannici.