Istruzione, Formazione, Professionalità nel Terzo Millennio

Si terrà Martedì 18 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 presso l'Aula Magna Liceo Banzi Bazoli di Lecce un convegno dal titolo: "Intelligenza Artificiale: opportunità o minaccia ISTRUZIONE, FORMAZIONE, PROFESSIONALITÀ NEL TERZO MILLENNIO".

L'incontro è indirizzato principalmente agli studenti che si troveranno nel prossimo futuro ad avere a che fare con una realtà del tutto nuova grazie alle applicazioni dell'Intelligenza Artificiale.

A confrontarsi sul tema ci saranno opinion leader, rappresentanti di aziende, imprenditori e docenti

tra cui il professore universitario Prof. Luigino Binanti, Ordinario Senior di Pedagogia Generale e

Sociale e di Organizzazione e Politiche Scolastiche Università del Salento.



Il prof Binanti ha risposto ad alcune domande:

- Come si evolverà la formazione scolastica alla luce delle nuove evoluzioni della disciplina

legata all'intelligenza artificiale.

R: L'istituzione scolastica, uscita più o meno indenne dagli esiti della pandemia da Covid 19, sta

affrontando una trasformazione radicale, con una particolare attenzione all'insegnamento, che era

stato un po' trascurato negli ultimi anni. I docenti, prima ancora dagli studenti, dovranno

confrontarsi con le nuove tecnologie, senza farsi ubriacare da esse. Il recente blocco dell'Autorità

Italiana sulla privacy all'della Chat GPT, fa emergere dei problemi che andranno affrontati e

risolti, perchè lo sviluppo scientifico non si può arrestare. Occorre ricordare che, come diceva il

filosofo della scienza Bastiat, "la scienza non ha morale". Quindi la scoperta scientifica non è buona

o cattiva; essa è vera o falsa. E' l'uso che di essa l'uomo farà, ad essere buono o cattivo.



- Il mondo scolastico italiano è pronto alle nuove sfide per essere al passo con il resto del

mondo? Quale metodologia è auspicabile per un uso consapevole e costruttivo da parte di

ragazzi di liceo?

R: La scuola italiana, ancora alle prese con gravi ritardi di sviluppo metodologico, oltre ad una seria

formazione dei docenti, a tutti i livelli, dovrà cogliere la sfida lancia dall'avvento dell'AI, senza

erigere muri, ma cogliendo le opportunità insite in essa. Dovrà insegnare ai giovani a trarne i

benefici, senza farsi schiacciare dal suo potenziale. E per far questo, i docenti per primi, dovranno

aggiornarsi e formarsi per conoscerne limiti e potenzialità.

Non basta riempire le aule di devices di vario genere, senza un contestuale percorso di formazione

dei docenti ad un uso pedagogicamente e didatticamente corretto.

- Come evolverà la società, la collocazione dell'individuo in essa e il valore del lavoro in

relazione alla presenza sempre più massiccia dell'intelligenza artificiale?

R: Lo iato ancora esistente tra formazione e lavoro, tra scuola e impresa, andrà colmato in maniera

definitiva, ponendo al centro le competenze, che vanno oltre le conoscenze. Anche con una

inversione di ruoli e di luoghi, nel senso che si "impara facendo". Tuttavia, questo non significa

abbandonare la tradizione europea ed italiana in particolare che ha assegnato alle c.d. "Scienze Umane" un ruolo fondamentale nella formazione. Siamo alla viglia di un nuovo Rinascimento, che

dovrà vedere l'uomo al comando della transizione ed in grado di governare i vari potenziali delle

scoperte scientifiche, senza lasciarsene schiacciare.



- Concludendo: intelligenza artificiale costituisce un'opportunità o una minaccia per i giovani di oggi

e per gli adulti di domani? La domanda scaturisce anche da alcune considerazioni fatte negli anni,

per esempio dallo scienziato Stephen Hawking il quale mise in guardia riguardo i pericoli

dell'intelligenza artificiale considerandola una minaccia per la sopravvivenza dell'umanità.

R: Premesso che "nulla si teme di più di ciò che non si conosce," bisogna guardare all'AI con

obiettività.

Per quanto sconvolgente possa essere l'avvento di questa Tecnologia, basata sulla statistica, essa

resta un prodotto dell'uomo e quindi dovrà essere "maneggiata con cura", in modo che sia sempre

l'uomo a governarla e non l'opposto. Di fronte ad indiscutibili rischi, esistono indiscussi vantaggi in

certe applicazioni, quali certe branche della letteratura (es. la traduzione del linguaggio dei Sumeri,

che nessun uomo era stato capace di compiere) o alcune applicazioni in medicina.



Saluti e interventi

Prof.ssa Antonella MANCA

Dirigente Scolastica del Liceo Scientifico Statale Banzi Bazoli di Lecce

Interverranno

Ing. Gabriele CONTE

A.D. di ClioCom - ClioEdu

Dott. Cesare DE PALMA

Responsabile Education di Confindustria Puglia

Prof. Antonio LEZZI

già Docente Liceo Scientifico Banzi Bazoli

Dott. Marco BENTIVOGLI

Opinion leader e fondatore di Base Italia

Coordinerà i lavori

Prof. Luigino BINANTI

Ordinario Senior di Pedagogia Generale e Sociale e di Organizzazione

e Politiche Scolastiche Università del Salento

Componente del Gruppo Nazionale dei Pedagogisti del Lavoro della Siped