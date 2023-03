Il monumento nel cuore antico della città sarà fruibile a inizio 2024

Tempi maturi per ridisegnare il cuore pulsante della città di Lecce, restituendo la dimensione estetica ed emozionale del gioiello di età romana.

È stato dato formale avvio al cantiere dell’Anfiteatro Romano, funzionale all’esecuzione dei lavori di restauro, riduzione delle vulnerabilità e miglioramento dell'accessibilità, nonché di messa in sicurezza del percorso di visita.

270 giorni per realizzare un nuovo ingresso all’edificio dall’area di piazza Sant’Oronzo adiacente il Sedile, i servizi essenziali, le opere di restauro delle strutture, con soluzioni innovative per il consolidamento delle arcate esterne - già parzialmente effettuate con un intervento d’urgenza - e una diffusa opera di protezione del monumento. È questo il cronoprogramma previsto dalla Direzione Regionale Musei Puglia, a capo dei lavori da realizzare in stretta sinergia con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Lecce, e le sue qualificate professionalità, di concerto con l'Amministrazione Comunale della città.

Compatibilmente con le esigenze di cantiere, nell’intento di permettere ai visitatori di comprendere il minuzioso lavoro in corso, saranno organizzati più appuntamenti di "dietro le quinte",iniziative speciali di cantiere aperto che consentiranno di apprezzare l’anfiteatro, al momento ammirabile solo dall'alto, insieme al vicino sito del Teatro romano.