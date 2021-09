Domani, giovedì 16 settembre, nel polo urbanistico dell'Università del Salento, gli Psicologi

di Puglia dialogheranno con esponenti delle Istituzioni e della società civile



La tavola rotonda pre-congressuale indetta per domani, giovedì 16 settembre, dalle ore 16

alle 18.30, nel complesso Studium 2000 del polo Urbanistico dell'Università del Salento

(Via Angelo di Valesio, 24) - Edificio 6, aula 7, si propone di dare un contributo importante.

A rappresentare l'Ordine degli Psicologi di Puglia la dott.ssa Laura Corvaglia, consigliera

e delegata dal presidente Vincenzo Gesualdo, che afferma: "L'mpatto dei profondi

cambiamenti iniziati con l'arrivo della globalizzazione, lenta e velocissima allo stesso

tempo, hanno subito una violenta accelerazione con la sciagura della pandemia che ha

costretto l'umanità tutta a profondi interrogativi e cambiamenti".

La Corvaglia prosegue dichiarando che "tutto è cambiato, l'ambiente circostante e gli stili

di vita, ma soprattutto abbiamo imparato a fare i conti con noi stessi durante i mesi di

reclusione in casa. Sono diverse le patologie emerse dopo il lockdown e sono ancora

pochi coloro i quali chiedono aiuto".

È in questo contesto che nasce il bisogno di analizzare la contemporaneità e confrontarsi

con i protagonisti della società civile. "Dobbiamo capire quale contributo può dare

ciascuna delle categorie invitate alla tavola rotonda, porci degli obiettivi e raggiungerli

nonostante le criticità, cercando le migliori risorse da reperire sul territorio ponendo

l'attenzione sulla rete dei professionisti della psicologia, chiamati ad essere in prima linea

nei cambiamenti in corso negli ambiti socio-economici e geo-politici" conclude la

consigliera.