"In questi giorni si parla dell’eparina come possibile cura, ma non è così".

In questi giorni si fa un gran parlare di un principio contenuto in alcuni medicinali, l'eparina un anticoagulante, che impedisce la formazioni di microtrombi letali nei casi Covid. L'eparina è usato in ambito ospedaliero nei casi di patologia da Covid 19 e l'importanza che sta assumendo è in alcuni casi paragonabile a trovate miracolistiche. La scienza frena l'entusiasmo e invita alla prudenza. Lo fa anche la politica, questa mattina una senatrice pentastellata. Maria Domenica Castellone, medico e componente della Commissione Igiene e Sanità di Palazzo Madama: "Le ricerche per migliorare la cura della covid-19 proseguono ma la speranza va sempre alimentata con la conoscenza. In questi giorni si parla dell’eparina come possibile cura, ma non è così".

"Il virus - spiega - nell’organismo scatena una potentissima risposta immunitaria/infiammatoria da cui deriva anche l’attivazione incontrollata della coagulazione che è responsabile dei micro-trombi diffusi riscontrati nelle autopsie. Ecco perché nei pazienti ospedalizzati si utilizzano sia farmaci modulatori dell’infiammazione (come tocilizumab, eculizumab, ruxolitinib) sia anti-coagulanti, come eparina a basso peso molecolare, per ridurre le complicanze legate all’infezione.

Questo è un virus di cui conosciamo poco, ma a mano a mano stiamo capendo come curarlo e come ridurne la letalità: è fondamentale monitorare i pazienti positivi e, se compaiono sintomi respiratori, iniziare il trattamento già a domicilio con farmaci che riducono la carica virale (antivirali e antimalarici); nei pazienti ospedalizzati oltre alla terapia antivirale vanno aggiunti farmaci modulatori della risposta infiammatoria e degli effetti derivanti da questa risposta (come l’aumentata coagulazione). Se il danno polmonare è severo serve la ventilazione polmonare. Affermare che il contenimento è inutile e che per sconfiggere il virus basta somministrare anticoagulanti come l’eparina è un’informazione pericolosissima e non basata su alcun fondamento scientifico".