Da domani il lutto sui camici

I Medici e gli operatori sanitari tutti stanno fornendo un contributo enorme di vite lacerate o stroncate per sempre dal contagio, mentre viene, con l'impegno di ogni giorno, testimoniata la nostra straordinaria professione di cura e di solidarietà. Quotidianamente infatti un elenco impietosamente sempre più lungo di Medici morti "sul campo" rappresenta un dolore infinito e una perdita incolmabile per tutti.

Molte le vittime sul campo, in Lombardia ma non solo, per esempio, c'è una prima vittima tra i medici di famiglia anche in Puglia. Dal 27 di marzo i medici salentini apporranno un fiocco nero sui camici e sul sito istituzionale dell'Ordine dei Medici di Lecce: "E' il modo per ricordare il nostro dolore, la nostra vicinanza alle famiglie, la dignitosa compattezza della nostra comunità, risorsa decisiva nell'attuale dramma epocale".