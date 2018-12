Lectio magistralis della prof.ssa Milena Santerini

Si svolgerà questo pomeriggio il Seminario conclusivo del Master di I livello in Organizzazione e Gestione delle Istituzioni Scolastiche in Contesti Multiculturali Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca - FAMI, Integrazione e Intercultura "di seconda generazione" nelle scuole italiane. L’evento, coorganizzato dal Dipartimento e dal Centro Internazionale di Ricerca Pedagogica Learnfare and Capabilities dell’Università del Salento (LANDCAP), avrà inizio alle ore 15,00 e si svolgerà nell’Aula M.L. Ferrari, Palazzo Codacci Pisanelli dell’Università del Salento, Piazza Angelo Rizzo – Arco di Trionfo.

Nel corso dell'evento, la Lectio Magistralis della Prof.ssa Milena Santerini, Ordinaria di Pedagogia Generale e Sociale all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che approfondirà le problematiche e le prospettive di una educazione interculturale di nuovo tipo per la scuola italiana, a trent’anni dall’accentuarsi nel nostro paese delle dinamiche migratorie, con particolare riferimento alla tematica dei cosiddetti "nuovi italiani".

Interventi:

Prof. Fabio POLLICE

Direttore del Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo Università del Salento

Dott.ssa Anna CAMMALLERI

Direttore Generale USR PUGLIA

Prof. Luigino BINANTI

Ordinario di Pedagogia Generale e Sociale, Università del Salento Direttore del Master FAMI

Prof. Marcello TEMPESTA

Associato di Pedagogia Generale e Sociale, Università del Salento

Vice Direttore del Centro Internazionale di Ricerca Pedagogica LANDCAP

Prof.ssa Milena SANTERINI

Ordinaria di Pedagogia Generale e Sociale, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Direttrice del Centro di ricerca sulle relazioni interculturali

Lectio Magistralis: Integrazione e Intercultura "di seconda generazione" nelle scuole italiane

Si potrà seguire l'intero evento su https://www.clioedu.it/marketplace/elenco-completo/item/seminario-fami

