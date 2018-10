Vitto: azione coesa e strategica dell'Anci su Programma fondamentale per riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile e inclusivo delle nostre Città

Il presidente Anci Puglia Domenico Vitto ha accolto con soddisfazione il ripristino dei fondi del bando periferie da parte del Governo: "sottolineo l\'azione costante, coesa e strategica dell\'Anci su questo Programma fondamentale per la riqualificazione urbana, per lo sviluppo sostenibile e inclusivo delle nostre Città. - ha detto Vitto - Un risultato importante dei sindaci, che hanno saputo fare fronte comune nella trattativa a oltranza con il Governo; un sentito ringraziamento all\'impegno e alla determinazione del presidente Antonio Decaro, che ha raccolto il sostegno trasversale dei territori, delle comunità e della politica, ottenendo il rientro degli stanziamenti a favore dei Comuni. Attendiamo adesso di tradurre in fatti gli impegni dell\'intesa raggiunta in Conferenza unificata, per procedere alla realizzazione degli interventi previsti dalle convenzioni. Comunque, teniamo alto il livello di attenzione, nostro malgrado dobbiamo rinunciare alle anticipazioni del 20%, ma abbiamo la conferma delle risorse assegnate a tutti i progetti.

Positiva la riapertura del dialogo tra Anci e Governo, anche in vista dell\'imminente assise Anci di Rimini, che riproporrà il confronto istituzionale sulle questioni aperte che interessano i Comuni. Dal rapporto ??Ance presentato ieri?, ?emerge una preoccupante caduta del 48,7% degli investimenti dei Comuni pugliesi nel periodo 2008-2017 (-38% dato medio del calo per il Mezzogiorno), a fronte di una crescita del 8,5% della spesa corrente (+3,5% medio al meridione), evidente la stretta della finanza locale e l\'impossibilità per i Comuni di programmare gli interventi. Il bando periferie assegna circa 45 milioni in Puglia, una boccata d\'ossigeno per la nostra economia. Resta fondamentale – ha concluso Vitto - stabilire condizioni di certezza giuridica ed economica per gli amministratori locali, ma anche per attrarre investimenti privati, opportunità che lo stesso programma periferie può offrire da subito, fungendo da vero e proprio volano economico per il paese.\"