Passa la legge in consiglio regionale

«LA TERRAZZA "TUTTI AL MARE!"» di San Foca ha chiuso lo scorso 16 settembre la sua quarta stagione con un incremento di ingressi del 40%. Il 35% degli ospiti viene da altre regioni d’Italia o addirittura dall’estero. Si tratta del primo accesso attrezzato al mare per persone affette da SLA, patologie neuromotorie e altre disabilità, che, attivo da quattro anni, rappresenta un unicum in Italia. Almeno così è stato fino a qualche mese fa. Il modello di IO POSSO viene visto ormai come un caso di successo da replicare e sono numerose le associazioni e le amministrazioni che da ogni parte d’Italia contattano 2HE per avere informazioni e know how. Un bellissimo successo in tal senso si è già avuto in Sardegna, a Maladroxia, nel comune di Sant’Antìoco, in Provincia di Carbonia-Iglesias, dove, con la partecipazione del presidente di 2HE Giorgia Rollo, è stato inaugurato lo scorso giugno lo stabilimento balneare "L’Isola del Cuore", primo della regione per l’accoglienza di pazienti affetti da patologie gravi e gravissime, un progetto messo in piedi dall’Associazione di volontariato Onlus Le Rondini, proprio ispirandosi a «La Terrazza "Tutti al mare!"» di San Foca. Lo scorso 30 luglio un’altra struttura sul modello di quella creata da IO POSSO è sorta in Emilia Romagna, a Punta Marina, nel comune di Ravenna: si tratta della prima struttura balneare per disabili della regione. Si lavora in contemporanea anche con altre zone della Sardegna e con Metaponto per la Basilicata, per la prossima stagione.

Ora si apprende che lo schema adottato a San Foca si vuole estendere a tutte le spiagge pugliesi con la legge passata in consiglio regionale "Norme a sostegno dell'accessibilità delle aree demaniali destinate alla libera balneazione per le persone diversamente abili" ed uno stanziamento iniziale di 272mila euro per i Comuni costieri per attrezzare le spiagge libere.

Dice Giorgia Rollo dell'Associazione, "Apprendiamo con molto piacere di questa legge regionale che sostiene la creazione di spiagge libere e accessibili su tutte le coste pugliesi. Dopo quattro stagioni balneari de «La terrazza "Tutti al mare!"», possiamo affermare con orgoglio di aver "visto giusto", dando una risposta ad un bisogno sociale diffuso ma sinora con poche risposte adeguate. La nostra esperienza che ha portato centinaia di persone da tutta Italia a fare il bagno nel Salento, può essere un modello positivo a cui ispirarsi e la nostra associazione si rende disponibile a diffondere ciò che abbiamo imparato e messo in pratica in questi anni".