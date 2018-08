Una grande festa diffusa, tanti progetti che proseguiranno nel mese di settembre toccando altri luoghi, altri temi, altri pubblici

Proseguono gli appuntamenti con la rassegna estiva dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Lecce dal titolo "Approdi – luoghi, pratiche e arti nelle città di Lecce e nelle sue marine", che continuerà ad animare le periferie e le marine leccesi per tutto il mese di settembre. La rassegna è composta da 11 progetti culturali, finanziati con apposito avviso pubblico, il cui obiettivo è quello di animare zone della città finora inedite per la realizzazione di attività culturali dell'amministrazione comunale.



Numerosi gli appuntamenti che dal 30 luglio si susseguono nel borgo di Frigole, a Torre Chianca, al Faro di San Cataldo, al Molo di Adriano, nello splendido Bosco della Cervalura, nei pressi di Borgo Piave, nei quartieri San Pio e San Giovani Battista e che coinvolgono cittadini e turisti attraverso rappresentazioni teatrali, laboratori di arti performative, reading, visite guidate e visite teatralizzate finalizzate a promuovere le eccellenze artistiche e naturalistiche del territorio.



Il mese di settembre si aprirà con il progetto "Imperatori sulla scena" - realizzato da Archeologia Ricerca e Valorizzazione SRL (A.R.Va SRL), spin off Unisalento in partnership con The Monuments People APS e Tour Up ‘n Down – delle passeggiate culturali tra Lecce, Rudiae e San Cataldo alla scoperta del patrimonio materiale e immateriale della Lecce Romana. Il 1º settembre il percorso di visita interesserà Lupiae e Rudiae. Il punto di incontro è fissato alle ore 16 in Piazza Sant’Oronzo, con visita in costume dei resti della Lupiae augustea secondo il seguente ordine: anfiteatro, strada romana di Via Rubichi, resti del frantoio oleario di Piazzetta S. Castromediano, Santuario di Iside a Palazzo Vernazza e Teatro Romano. In seguito la visita si sposterà a Rudiae dove saranno illustrate le testimonianze archeologiche di Fondo Acchiatura (tempio, ipogeo ellenistico e strade basolate) e di Fondo Anfiteatro (lacus-cisterna di Età messapica e anfiteatro romano). L’iniziativa si concluderà con la presentazione del virtual tour 3D che consentirà di esplorare i luoghi di Rudiae in ambiente semi-immersivo.



"Borgo Piave, Frigole, San Cataldo, parco archeologico di Rudiae, Museo Ferroviario, Torre Chianca, questi i primi luoghi toccati dal progetto - dichiara l’assessora alla Cultura, Antonella Agnoli – Masserie, parchi, vagoni ferroviari, chiese, piazze dove si sono visti, ascoltati, realizzati documentari, racconti, passeggiate, reading, visite guidate, spettacoli, laboratori, incontri, mercatini, percorsi naturalistici, degustazioni e tanto altro.21 appuntamenti che nel mese di agosto hanno convolto molti cittadini di tutte le età e provenienze, ma soprattutto gli abitanti dei luoghi coinvolti dal progetto. Una grande festa diffusa, tanti progetti che proseguiranno nel mese di settembre toccando altri luoghi, altri temi, altri pubblici. Altri 37 occasioni per stare insieme e partecipare attivamente alla vita culturale della nostra splendida città".

1 settembre ore 16.00

Progetto "Imperatori sulla scena"

Passeggiata culturale e presentazione del Virtual tour 3D

LECCE (partenza piazza S. Oronzo), RUDIAE

3 settembre ore 20.30

Progetto "TERRE. Voci, canti e incantamenti"

La Capitanata: "Matteo Salvatore racconti e canzoni" con Beppe Lopez e Emanuele Licci, presentazione del libro: "Matteo Salvatore. L’ultimo cantastorie"

FRIGOLE, piazza Bertacchi

3 -5 settembre ore 17,00 – 20,00

Progetto "I Care"

Laboratorio teatrale a cura di Giuseppe Semeraro

Laboratorio di cinema a cura di Alessandro Valenti

Per ragazzi da 8 ai 16 anni

BORGO PIAVE, sala teatro

6 settembre ore 19.00

restituzione finale dei due laboratori

Bosco di Cervalura

7 settembre ore 17.00

Progetto "Imperatori sulla scena"

Passeggiata culturale e reading

SAN CATALDO

7 settembre ore 18.00

Progetto "Le Terre di Libertini"

Percorsi naturalistici nell’area di Frigole e Borgo Piave, frutto dell’intreccio tra diverse espressioni artistiche tra cui teatro, musica e fotografia e la tradizione eno-gastronomica locale. Accessibilità a tutte le esigenze speciali connesse a disabilità motorie, sensoriali e relazionali.

Ritrovo Masseria Giammatteo

FRIGOLE – BORGO PIAVE

7 settembre ore 20.30

Progetto "TERRE. Voci, canti e incantamenti"

Il Salento: "Amori, credenze e magie", recital: "Canto di donne, terra e sale" di e con Anna Cinzia Villani, presentazione del libro "Arte e ricerca etnografica – Il laùru: i luoghi, gli incontri, le testimonianze" di Maria Grazia Carriero, interviene Eugenio Imbriani (Università del Salento)

FRIGOLE, piazza Bertacchi

7 settembre

Progetto "I luoghi della memoria"

ore 18.00 Torre Chianca

"Il fiume Idume tra scienza e poesia" incontro con il geologo Stefano Margiotta

ore 20.00 e 21.30 Museo Ebraico

Visita guidata dell’antica giudecca leccese e del Museo Ebraico e degustazione di vino Kasher

ore 21,30 Concerto per arpa di Angela Cosi

7 settembre ore 16.00

Progetto "Imperatori sulla scena"

Passeggiata culturale e presentazione del Virtual tour 3D

LECCE (partenza piazza S.Oronzo), RUDIAE

7 settembre ore 10.30

Progetto "La Marineria del Salento"

Visita alla Lega Navale Italiana di Frigole, conferenza su tematiche sanitarie e di sicurezza, laboratorio marinaresco

FRIGOLE

8 settembre ore 16.00

Progetto "Imperatori sulla scena"

Passeggiata culturale e presentazione del Virtual tour 3D

LECCE (partenza piazza S.Oronzo), RUDIAE

8 settembre

Progetto "I luoghi della memoria"

ore 18.00 Torre Chianca

"Il fiume Idume tra scienza e poesia" incontro con il geologo Stefano Margiotta

ore 19.00 Ebraico

"La cultura materiale e i quartieri di abitazione a Lecce nel Medioevo" incontro con l’architetto Fabrizio Ghio

Visita guidata dell’antica giudecca leccese e del Museo Ebraico e degustazione di vino Kasher

ore 21,30 Concerto per arpa di Angela Cosi

10 settembre ore 20.30

Progetto "TERRE. Voci, canti e incantamenti"

La Basilicata: "Lucania in canto Canti sacri, d’ amore, di lavoro, di pianto, di festa delle antiche comunità contadine lucane", concerto spettacolo ideato e diretto da Caterina Pontrandolfo, con Caterina Pontrandolfo, voce; Paolo Del Vecchio, chitarra, bouzouki; Francesco Paolo Manna, percussioni; Francesco Di Cristofaro, flauti, fisarmonica.

FRIGOLE, piazza Bertacchi

10 settembre ore 18,00 (per bambini e ragazzi), ore 19,00 (per tutti)

Progetto "La Marineria del Salento"

Conferenza "La Marineria salentina e la storia della navigazione"

CHIESETTA BALSAMO, QUARTIERE S.PIO

10 – 12 settembre dalle 17,00 alle 21,00

Progetto "La Marineria del Salento"

Esposizione degli elaborati del concorso fotografico sul tema "La Marineria del Salento"

CHIESETTA BALSAMO, QUARTIERE S.PIO

11 settembre ore 18,00 (per bambini e ragazzi), ore 19,00 (per tutti)

Progetto "La Marineria del Salento"

Conferenza "Il Mare, gli Uomini, l’Ambiente"

CHIESETTA BALSAMO, QUARTIERE S.PIO

12 settembre ore 19,00

Progetto "La Marineria del Salento"

Premiazione concorso fotografico e concorso letterario "La Marineria del Salento" (facebook: ANMI LECCE) e chiusura manifestazione

CHIESETTA BALSAMO, QUARTIERE S.PIO

13 settembre ore 18.00

Progetto "Le Terre di Libertini"

Percorsi naturalistici nell’area di Frigole e Borgo Piave, frutto dell’intreccio tra diverse espressioni artistiche tra cui teatro, musica e fotografia e la tradizione eno-gastronomica locale. Accessibilità a tutte le esigenze speciali connesse a disabilità motorie, sensoriali e relazionali.

Ritrovo Masseria Giammatteo

FRIGOLE – BORGO PIAVE

14 settembre ore 18.00

Progetto "Imperatori sulla scena"

Passeggiata culturale e reading

SAN CATALDO

14 settembre dalle 20,30 alle 23,00

Progetto "San Cataldo Stories"

Videomapping sulla facciata del Faro, costruito attraverso un itinerario narrativo-

visuale costruito con la comunità locale

SAN CATALDO

14 settembre ore 18,00 e ore 20,00

Progetto "TRIP al mare"

TORRE CHIANCA

14 settembre

Progetto "I luoghi della memoria"

ore 12.30 Museo Ebraico

Visita guidata dell’antica giudecca leccese e del Museo Ebraico e laboratori di cartapesta e ceramica a cura di Carmen Rampino e Cosimo Quaranta

ore 18 Torre Chianca

"Il fiume Idume tra scienza e poesia" incontro con il geologo Stefano Margiotta

ore 19 Museo Ebraico

"Ebrei nel Salento. Storie di accoglienza e di incontri culturali"

Lezione-dibattito a cura del prof. Fabrizio Lelli, docente di Lingua e Letteratura Ebraica presso l’Università del Salento

ore 20.15

"Il turismo internazionale come strumento per combattere l’intolleranza"

Lezione-dibattito a cura del prof. David Katan, docente di Lingua e traduzione inglese presso l’Università del Salento

ore 21.30

"Le memorie di Sara", spettacolo teatrale diretto e interpretato da Giustina De Iaco che racconta la storia della poetessa ebrea –venziana Sara Sullam

a seguire degustazione di vino kasher

MUSEO EBRAICO

14 settembre ore 21,00 e 22,30

Progetto "Un viaggio nel tempo"

Visita guidata teatralizzata al Museo Ferroviario della Puglia a cura di Improvvisart

MUSEO FERROVIARIO DELLA PUGLIA

15 settembre dalle ore 18

ore 18 Progetto Piazza Indipendenza santa Rosa

"Le spose di BB" - Performance teatrale "Le spose di BB" - Compagnia Io ci provo

ore 18.30 Incontro-dibattito "Sopravvivere a Barbablù", con la partecipazione della Comunità S. Francesco, dell’Ass.ne Maschile Plurale, della ASL di Lecce

ore 20,30 Mercato Coperto Santa Rosa

Proiezione del video-racconto "Le spose di Barbablù" di Stelvio Attanasi

a seguire "Aperitivo di quartiere"

15 settembre ore 16.00

Progetto "Imperatori sulla scena"

Passeggiata culturale e presentazione del Virtual tour 3D

LECCE (partenza piazza S. Oronzo), RUDIAE

15 settembre dalle 20,30 alle 23,00

Progetto "San Cataldo Stories"

Videomapping sulla facciata del Faro, costruito attraverso un itinerario narrativo-

visuale costruito con la comunità locale

SAN CATALDO

15 settembre ore 18,00 e ore 20,00

Progetto "TRIP al mare"

SAN CATALDO

15 settembre

Progetto "I luoghi della memoria"

ore 10,00 Visita guidata della Chiesa dei SS. Niccolò e Cataldo

ore 11,00 Visita del Parco e della Torre di Belloluogo

ore 18,00 TORRE CHIANCA "Il fiume Idume tra scienza e poesia" incontro con il geologo Stefano Margiotta

ore 19,00 Museo Ebraico "Il turismo internazionale come strumento per combattere l’intolleranza" Lezione-dibattito a cura del prof. David Katan, docente di Lingua e traduzione inglese presso l’Università del Salento

ore 20,00 Visita guidata dell’antica giudecca leccese e del Museo Ebraico e laboratori di cartapesta e ceramica a cura di Carmen Rampino e Cosimo Quaranta

ore 21.30 "Le memorie di Sara", spettacolo teatrale diretto e interpretato da Giustina De Iaco che racconta la storia della poetessa ebrea –veneziana Sara Sullam a seguire degustazione di vino kasher

16 settembre ore 18,00 e ore 20,00

Progetto "TRIP al mare"

ore 18,00 e ore 20,00

FRIGOLE

21 settembre ore 17.00

Progetto "Imperatori sulla scena"

Passeggiata culturale e reading

SAN CATALDO

22 settembre ore 16.00

Progetto "Imperatori sulla scena"

Passeggiata culturale e presentazione del Virtual tour 3D

LECCE (partenza piazza S.Oronzo), RUDIAE

28 settembre ore 17.00

Progetto "Imperatori sulla scena"

Passeggiata culturale e reading

SAN CATALDO

29 settembre ore 16.00

Progetto "Imperatori sulla scena"

Passeggiata culturale e presentazione del Virtual tour 3D

LECCE (partenza piazza S.Oronzo), RUDIAE

30 settembre ore 9.00

Progetto "Imperatori sulla scena"

LECCE, RUDIAE, SAN CATALDO