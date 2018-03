Venerdì 16 marzo 2018, Biblioteca Comunale di Porto Cesareo – ore 18.00

Dalla terra al mare per un'unica Strategia di Sviluppo Locale che punta dritto alla qualità. È questo l’obiettivo del GAL Terra d’Arneo, impegnato fino al 2023 nel portare a termine una strategia lungimirante, frutto di un processo di ascolto e partecipazione che ha avuto protagoniste le comunità locali di Terra d’Arneo.

La somma da investire sul territorio ammonta a 8,106 milioni di euro, distribuiti su 3 Misure e 12 Interventi, accomunati dal tema del turismo sostenibile e dell’integrazione tra costa ed entroterra.



Una scommessa importante soprattutto alla luce del nuovo assetto territoriale che vede partecipare alla Strategia del Gruppo di Azione Locale ben 12 Comuni dell’area jonico salentina. Oltre a Campi Salentina, Carmiano, Copertino, Guagnano, Leverano, Nardò, Porto Cesareo, Salice Salentino e Veglie, già presenti nella passata programmazione LEADER, vi faranno parte anche le municipalità di Alezio, Galatone e Gallipoli. Un territorio più ampio ma dalle caratteristiche omogenee, dove insistono numerose opportunità, legate in particolare al prezioso patrimonio costiero e all’attrattività del sistema naturale, culturale e delle produzioni di eccellenza che caratterizzano i centri dell’entroterra, e grandi sfide, legate alle necessarie azioni di salvaguardia e alla sperimentazione di virtuosi modelli di gestione. Altra novità è l’approccio plurifondo con cui il GAL agirà parallelamente con fondi FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) e FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca) al fine di guidare il territorio verso una crescita integrata, sostenibile, intelligente.

Appuntamento dunque a Porto Cesareo venerdì 16 marzo p.v. alle ore 18.00 presso la Biblioteca Comunale di via Cilea, 32.

Ad aprire l’incontro i saluti del Sindaco di Porto Cesareo, Salvatore Albano. Ad entrare nel vivo dei contenuti del Piano di Azione Locale 2014/2020 il Presidente del GAL, Cosimo Durante, il Presidente di Legacoop Puglia, Carmelo Rollo, ed il Direttore del GAL, Giosuè Olla Atzeni.