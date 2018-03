Una sconfitta per i contendenti storici

Cosa succede al Sud? Succede che la crisi economica morde ancora malgrado gli indici dicano esattamente il contrario. La disoccupazione è preoccupante, oltre le soglie tollerabili per un paese civile. Ha vinto il Movimento Cinque Stelle, in Sicilia ha conquistato 28 collegi uninominali e ha lasciato a zero gli altri. Stessa sorte in Puglia e nelle altre regioni. In Puglia il M5S ha conquistato tutti gli uninominali. Gli sconfitti sono due: il centrodestra e il centrosinistra. Una débâcle storica soprattutto per il Pd e la sinistra, ridotta ai minimi termini. E' anche difficile capire da dove ripartire. Il volto più noto della sinistra, Massimo D'Alema, ha preso solo il 3,9% nel collegio uninominale nel Salento. Non è andata meglio a Pietro Grasso nella sua Palermo arrivato terzo sugli altri candidati.

Altro dato che non può sfuggire nell'analisi del voto: la Lega che vince al Sud rispetto al passato. Un dato su tutti: Lecce nel 2013 la Lega prende 75 voti, ieri ne ha presi ben 10.509.