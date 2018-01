Domani 25/01, ore 17.00, Bellavista Club, Gallipoli

Il cuoco Andrea Serravezza pronto a capeggiare la giuria che decreterà il vincitore della quinta edizione di "Penne al dente", la gara di giornalisti chef per un giorno organizzata da Coldiretti Lecce. Appuntamento giovedì il 25 gennaio, alle ore 17, al Bellavista Club di Gallipoli. Il concorso gastronomico si svolgerà nella giornata d'apertura del "Figilo", il Festival del giornalismo locale (il programma completo sul sito www.figilo.info)

I giurati sono: Andrea Serravezza (chef, presidente giuria), Gianfranco Ruggeri (Foodismo), Rita Esposito (Masseria Stali), Gianni Cantele (presidente Coldiretti Puglia), Teresa Buttazzo (presidente Consorzio Agrario Lecce), Alessandra Civilla (chef), Federica Stella Blasi (blogger), Francesca Pagano (Città del Gusto), Carlo Barnaba (presidente Terranostra Puglia), Aldo Specchia (Ais Lecce), Pierpaolo Lala (giornalista), Fabiano Viva (chef).

A sfidarsi ai fornelli saranno i giornalisti Antonio Gnoni (sous-chef Lorenzo Madaro) che propone "Torchetti limone e pepe (del duca) stracciatella e battuto di gamberi crudi di Gallipoli", affiancati dalla tutor-chef Patrizia Taccone (Masseria Gianpaolo Rifugio del Re); Azzurra De Razza (in cucina assieme a Marco Mascellani) con "Asciutto di vinestrone con sagne 'ncannulate di bianco", tutor chef Massimo Vaglio (I Corsari); Barbara Politi (assieme a Maurizio Colucci) con "Tagliolino al profumo di limone e rosmarino, con sgombro, olive Celline, pane tostato con tocchetto finale di burratina", aiutato dallo chef Danilo De Matteis (Masseria Gianpaolo Rifugio del Re); Fernando D'Aprile (con Vinci D’Aprile) che propone "Orate in Aldomare di capperi", tutor chef Daniele Bascià (I Minuti Piaceri); Davide Stasi (assieme a Maria Latronico) con la ricetta "Sagne 'ncannulate con pesto di rucola, pomodorini e burratina", aiutati da Maddalena Merico (Masseria Mongiò Dell’Elefante); Diego Contino (e Samantha Centonze) con "Sagne 'ncannulate al gratin con cozze e zucchine", tutor chef Antonio Campeggio (Arte Bianca); Fabiana Pacella (e Laura Stefanelli) con "Bruschetta scante di paparine e ruècculi in patè, con olive celline e pioggia d’arancia, a passeggio col polpetto nostrano in carpaccio", tutor chef Fabio Cosi (Caroli Hotels); Ilaria Lia (con Lucia Buttazzo) con "Samosa di verdure su un letto di pesto alla rucola", assistite da Mimmo Simmini (Risorgimento Resort); Rosaria Bianco (in tandem con Leda Cesari) con "Maccheroncini con carciofo violetto e Capocollo di Martina croccante", supportate da Vincenzo Longo (Tenuta Monacelli); Valeria Blanco in coppia con Antonella Margarito con la ricetta "Pizzarieddhi Schiattarisciati", tutor chef Walter Cretì (Agriturismo Li Mori).

La gara durerà due ore, sarà condotta dal giornalista Pierpaolo Lala e dallo chef Fabiano Viva e sarà allietata da un agri-aperitivo offerto da Coldiretti Lecce a tutti i presenti. A fornelli spenti, una giuria di qualità decreterà il vincitore di "Penne al dente 2018" che si aggiudicherà una dispensa di prodotti di Campagna Amica Lecce.

E dopo la divertente gara culinaria, a partire dalle ore 21.00, un tripudio di sapori e convivialità con la "Cena del giornalista", organizzata da "Figilo" e con un menu firmato sempre da Campagna Amica Lecce (costo della cena: 20 euro a persona). Previsti anche sconti speciali per i giornalisti che decideranno di alloggiare presso il Bellavista Club. Per prenotazioni per la cena e/o il pernottamento telefonare al numero 0833.202536.