Una storia fantastica con Pulcinella e la Befana



A chiusura della rassegna "L'albero delle storie a Natale", domenica 7 Gennaio 2018, alle ore 18.00, al Teatro Comunale "Nicola Resta" di Massafra (Piazza Garibaldi), la compagnia Burattini al Chiaro di Luna porterà in scena "Pulcinella e la vera storia della Befana", spettacolo di burattini di e con Massimiliano Massari. Costumi di Simona Traversa.

"L’epifania - si legge nella scheda artistica dello spettacolo - ha origini lontanissime nel tempo, discendenti da tradizioni magiche pre-cristiane che poi si fondono con elementi folcloristici e cristiani.

La trama dello spettacolo, tuttavia, prende spunto da un periodo ben preciso, ovvero l’alto medioevo, quando le civiltà contadine, nonostante il cristianesimo in Europa era già fortemente radicato, credevano ancora in Diana, la dea romana della luna e della fertilità, oltre che della caccia.

Nelle dodici notti comprese tra il Natale e il 6 Gennaio, periodo di semina e perciò anche di aspettative e speranze per il futuro raccolto, i contadini credevano di vedere volare Diana con altre figure femminili, per rendere, appunto, fertili le campagne.

All’inizio Diana e le donne al suo seguito, non avevano nulla di maligno, ma la Chiesa cristiana le condannò in quanto pagane, dichiarandole figlie di Satana. Diana, da buona dea della fecondità, diventa una divinità infernale, assumendo le sembianze di una vera strega.

È a questo punto che si innesta la storia fantastica di Pulcinella, che colpito da una sciagura, è costretto a raggiungere Diana nel regno dei morti, con tanto di bara, fiori, ceri, e funerale e non prima di avere evocato il diavolo Satanasso.

Ma grazie anche all’aiuto di San Nicola, Pulcinella riuscirà a far conciliare Diana con la Chiesa, facendola diventare la famosa vecchietta che noi tutti conosciamo, ovvero la Befana".

Info e prenotazioni: www.teatrodelleforche.com; 0998801932/3497291060. Posto unico 5 euro.

Si consiglia di prenotare dato il numero limitato di posti.

Lo spettacolo rientra nella stagione di teatro famiglia "L’Albero delle Storie - La Scena dei Ragazzi" 2017/18, che comprende titoli del Comune di Massafra - Teatro Pubblico Pugliese, quest’anno sostenuti con fondi Regione Puglia FSC 2014_20 - Assessorato industria turistica e culturale, e spettacoli promossi dal Teatro delle Forche, nell’ambito del progetto "P.A.S.S.I." (Progetto, Arte, Spettacolo, Scoperta e Innovazione nella Terra delle Gravine).

La stagione proseguirà, sempre al Teatro Comunale, la domenica pomeriggio, con: "Le avventure di Pulcino" dell’Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata il 28 Gennaio; "Out" della Compagnia UnterWasser il 25 Febbraio; "Alice" del Teatro delle Forche l’8 Aprile; "Paladini di Francia" di Koreja il 15 Aprile.

Tutti gli spettacoli saranno preceduti dal laboratorio gratuito di lettura creativa per famiglie "Favole e merenda", a cura del Teatro delle Forche. Alle ore 17.00, su prenotazione, nella Biblioteca comunale dei piccoli "Favolandia".