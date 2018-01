È il comandante della stazione di Fragagnano, già Medaglia d’Oro al Merito Civile

Al neretino Giancarlo Inguscio, maresciallo dell’Arma dei Carabinieri e Comandante della stazione di Fragagnano (Taranto), è stata conferita l’onorificenza di Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana. La cerimonia si è svolta nei giorni scorsi presso la Prefettura di Taranto. Istituito nel 1951, l’Ordine al merito della Repubblica è nato con lo scopo di ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell’economia e nell’impegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici e umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari. Inguscio, infatti, nel corso della sua brillante carriera militare si era già meritato nel 1998 la Medaglia d’Oro al Merito Civile, per aver salvato numerose vite umane in occasione di una violenta tromba d’aria a Bibione, in provincia di Venezia. Inguscio in quella occasione coordinò e partecipò personalmente alle operazioni di soccorso che consentirono appunto di trarre in salvo numerose persone.

A luglio scorso, in occasione del venticinquesimo anniversario della morte di Paolo Borsellino, l’amministrazione comunale neretina gli ha conferito una targa con l’intento di far emergere e premiare azioni e valori positivi espressi da quanti, tra residenti e nativi della città, si distinguono nell’opera di servizio allo Stato e alla comunità, ovvero nella promozione della cultura e della scienza, della pratica del volontariato in ambito sociale, sanitario, educativo, ambientale, culturale e sportivo, nella crescita e nello sviluppo solidaristico della comunità locale ovvero in azioni di coraggio, abnegazione e spirito di servizio.